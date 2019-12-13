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İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

İYİ Parti: Tarihi yeniden yazma teşebbüsü olarak gördüğümüz kararı İYİ Parti olarak reddediyor ve kınıyoruz
 13 Aralık 2019 14:18
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İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

İYİ Parti, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin kararı kınadı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "ABD Kongresi'nin Senato kanadında bir kısım Ermenilerin sözde iddiaları bağlamında alınan, tarihi yeniden yazma teşebbüsü olarak gördüğümüz kararı İYİ Parti olarak reddediyor ve kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, ön yargılı ve siyasi gayretkeşliğin ürünü olarak nitelenen kararın, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik boyutunu göremeyenlerin, ayrıca ABD'nin iç politik çekişmelerinden kaynaklanan pazarlıkların ürünü olduğu değerlendirmesine yer verildi.

"ABD Senatosunun bu Ermeni kartını ikili ilişkilerimize vereceği zararı umursamaz şekilde oynar duruma düşmüş olması bilgisiz, ufuksuz ve bağnaz yaklaşımların bir tezahürüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, 2005 yılında bazı Ermenilerin sözde iddiaları hakkında ortak komisyonlar kurulmasını, Türkiye'deki ve dünyadaki arşivlerin açılmasını ve müşterek çalışmalar yapılmasını önermiştir. Bu sadece kendisinden ve geçmişinden emin bir devletin yapabileceği bir iştir. İYİ Parti tarihi olaylarla alakalı kararlar almanın parlamentoların işi olmadığına ilkesel olarak inanmaktadır. Benzer şekilde eğer ABD tarihi başka parlamentolar için bir karar alanı olarak görülseydi herhalde TBMM'nin birden fazla yasama yılını bu tarihin karanlık sayfalarına ayırması gerekirdi. Tarihin siyasallaştırılması girişimlerine İYİ Parti olarak hak ettiği karşılığı her ortamda ve daima vereceğimiz bilinmelidir. Dolayısıyla tarihin akışına set çekmek çabasında olanlar cürümlerinin vebalini hem tarih önünde hem de siyaseten ödemek durumunda kalacaklardır."
Anadolu Ajansı
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