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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi

İBB'nin 2020 yılı bütçesi, 25 milyar 850 milyon TL olarak onaylandı
 13 Aralık 2019 14:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 25 milyar 850 milyon olan 2020 yılı bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

İBB Meclisinin aralık ayı toplantılarının 3. Birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Saraçhane binasında gerçekleştirildi.

İBB 2020 Yılı Bütçesi, 2020 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı, 2020 Yılı Performans Programı ile 2020 - 2024 Stratejik Planı'nı Meclise sunan Ekrem İmamoğlu, yatırım ve hizmetler ile gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, tasarruf edip, bazı işleri ötelediklerini ve bazı işleri, planlananın altında fiyatlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yatırımların durmadığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Piyasaya güven veriyoruz. Çünkü herkes biliyor ki İBB yeni ve profesyonel kadroları finansal planlamayı iyi yapıyor. Yasal ödemelerimizin tamamını yapıyoruz. Personelimizin ödemelerini zamanında yapıyoruz. Sosyal hizmetler alanında yeni projeler başlatıyoruz. Kent yoksulluğu ile mücadele alanında bu ilk altı ayda bile yeni projelere bütçe ayırabildik. Sosyal yardımlar gibi, kreşler gibi, Halk Süt projesi gibi, 30 bin üniversiteliye destek gibi pek çok yeni destek paketi başlatabildik."

İBB iştiraklerinin 23,5 milyar lira öngörülen bütçesinin de yüzde 15 daralmayla 20,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran İmamoğlu, göreve geldiklerinde belediyenin birçok şirketinin borç yükü altında olduğunu belirtti. Bu şirketlerin vergi borçlarının büyük bölümünü ödediklerini, bir bölümünü yeniden yapılandırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "İlk 6 ayda iştiraklerdeki bu fotoğrafı tersine çevirdik. Bu çok büyük başarı. Hizmette devamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç iştiraklerimizde yaklaşık 600 milyonluk fark yarattık, İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kar ile bu yılı kapatıyoruz. Önümüzdeki sene bunu en az iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

- Bütçe rakamları

İmamoğlu, İBB'nin 2020 bütçesinde gelirleri 21,3 milyar lira, giderleri ise yaklaşık 25,9 milyar lira olarak planladıklarını anlatarak, "Gelirlerimizi 2019 yılına kıyasla yüzde 12'lik bir artışla 21 milyar 250 milyon lira olarak planlıyoruz. Giderlerimizin ise 25 milyar 850 milyon lira olacağını planlıyoruz. 4,6 milyar liralık açığımıza ilave 3,6 milyar liralık kredi geri ödemelerimiz olacak. Mevcut 3,5 milyarlık yatırım kredisini düştüğümüzde 4,7 milyar liralık bir net finansman ihtiyacı demek oluyor." ifadelerini kullandı.

2020'de 10 milyar lira civarında net bir yatırım yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, İstanbullulara hizmet etmek için meclis üyelerinden bütçeye destek vermelerini istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2020-2024 Stratejik Planı hakkında da bilgiler verdi.

Stratejik Planı demokratik bir katılımla hazırladıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Stratejik Planı'nın anlaşılmaz rakamlardan ibaret, uygulamada karşılığı olmayan sayfalar yığını olmasını kesinlikle istemiyoruz. 2024 yılına kadar afet öncelikli riskli alanların tamamını tespit etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm projelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplam proje sayısını 44'e çıkaracağız. Raylı sistem taşımacılığının toplu ulaşım içindeki payını yüzde 20,6'dan yüzde 30'a çıkaracağız. Yapımı tamamlanan otopark araç kapasitesini 100 bin yeni otopark yaparak 94 bin 471'den 194 bin 471'e çıkaracağız. Kişi başına düşen aktif yeşil alan oranını 7,04 metrekareden 9,04 metrekareye çıkaracağız. Toplam yeşil alan miktarını 30 milyon 872 bin 55 metrekare artıracağız. Yıllık verilen sosyal hizmet sayısını ise 822 bin 162 adetten, 2 milyon 552 bin 710 adede çıkaracağız. Bütünüyle vatandaşı dinleyerek anlayarak, hazırlanan bu stratejik planla İstanbul'un huzuruna, mutluluğuna giden yolda hep birlikte yürüyeceğiz."

Konuşmaların ardından İBB'nin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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