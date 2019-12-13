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Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında, Canavarca hisle kasten öldürme ve kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi
 13 Aralık 2019 15:04
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Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren ve kaçtığı sırada iki polis memurunu yaralayan Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

İlk iddianame canavarca hisle kastane öldürme suçundan işlediği cinayetle ilgili olmakla birlikte ikinci iddianame ise yaraldığı polis memurları ile ilgili.

Her iki iddianamede ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereği ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

İddianameler ise Ordu 1. Ağır Ceza Mahkesine sunuldu. Mahkeme tarafından ise kabul bekleniyor.

Daha sonra yargılama aşamasına geçilecek.
Memurlar.Net
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