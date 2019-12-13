Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz
Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir
|13 Aralık 2019 15:13
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir"
"(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir."
"Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz."
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