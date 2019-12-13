TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
|13 Aralık 2019 15:18
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), ABD Senatosunun sözde "soykırım" kararına ilişkin, "Bu iftira, emperyalist devletlerce Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milletine yönelik daimi bir şantaj ve tehdit sopası olarak kullanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD Senatosunun 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımlayıp, onaylaması eleştirildi.
Bu adımla ekonomik ve siyasal çıkarların, tarihsel gerçekliğin ve hukukun önüne geçtiği belirtilen açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı koşullarında, Çarlık Rusyası ile doğu cephesinde zorlu bir savaşa tutuşan Osmanlı İmparatorluğu'nun, cephe gerisini güvenceye alma çabası hukuk meşruiyeti içinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.
Osmanlı devleti vatandaşı olan bazı Ermenilerin, ayrılıkçı silahlı terör örgütleri kurduğu hatırlatılan açıklamada, bu örgütlerin Rusya ile savaş halinde bulunan Osmanlı ordusunun ikmal yollarını kestiği, savaşın kaybına yol açacak ölçüde ciddi tehlike oluşturduğu vurgulandı.
Açıklamada, ulusal güvenliği ciddi ölçüde tehdit eden terör örgütü üyeleri ile yataklık ve lojistik destek sağlayanların, Osmanlı'nın siyasi sınırları içinde bulunan bazı bölgelerde geçici iskanını "soykırım" olarak tanımlanmasının tarihe, bilime ve hukuka atılmış çirkin bir iftira olduğu belirtildi.
Türk Milletini ve onun kurtarıcı lideri Atatürk'ü bir türlü içlerine sindiremeyenlerin, asrın iftirası olan "Ermeni soykırımı" yalanını ortaya attığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu iftira, emperyalist devletlerce Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yönelik daimi bir şantaj ve tehdit sopası olarak kullanılmaktadır. Kendi geçmişlerine ve kanlı ellerine bakamayanların, güncelleyip süsledikleri yeni Sevr dayatmasına karşı milli refleksi kaynağında söndürmeye yönelik baskı ve şantajlarının hiçbir hukuki temelinin olmadığı bilinmelidir."
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