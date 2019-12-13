Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama
|13 Aralık 2019 15:34
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde geçen hafta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği köyde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ayrı bir operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentin Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, güvenlik güçlerince 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında köyde gerçekleştirilen bir başka operasyonda 9 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden biri "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", diğeri de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.
Diğer 7 şüpheli ise 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Kentin Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, güvenlik güçlerince 6 Aralık'ta teröristlerin saklandığı bir binaya şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist olay yerinde, biri de kaçarken etkisiz hale getirilmişti.
Olay yerinde bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
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