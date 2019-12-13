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'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bizim bütün meselemiz bu ülkede gençlerin, yavrularımızın kitapla buluşması. Koltuğunun altına silah değil kitap alarak, dağa değil ana kucağına gitmelerini istiyoruz
 13 Aralık 2019 15:45
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'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim bütün meselemiz bu ülkede gençlerin, yavrularımızın kitapla buluşması. Koltuğunun altına silah değil kitap alarak, dağa değil ana kucağına gitmelerini istiyoruz." dedi.

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Yukarı Nurşin Camisi'nde cuma namazı kılan Bakan Gül, Van Bölge Adliye binasına geçerek yeni kurulan Adli Görüşme Odası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada ilgililerden yapılan çalışmalar ve odanın çalışma düzeni hakkında bilgi alan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dakiyle birlikte 50. ilde Adli Görüşme odalarının hizmete açıldığını söyledi.

Adli Görüşme odalarının özellikle çocukların ve kadınların mağduriyeti halinde olayın faili ve sanığıyla yüz yüze gelmemesi adına çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Olayın faili ile aynı ortamda duruşma ortamında bulunduğunda kadın ya da çocuğun olayı anlatması zordur. O kişiyi tekrar görerek olayı tekrar yaşaması hem de bir daha örselenmesine neden oluyor hem de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel olabiliyordu. Bundan dolayı başarıyla uygulanan bu yöntem 1. Yargı Paketi'yle yasal alt yapıya kavuştu. Van'da açtığımız odayla mağdur hakları odaklı yaklaşımı ortaya koymuş oluyoruz. Burada bekleme, görüşme odası var. Hakim ya da savcı hangi konuda ihtiyaç duyarsa bu yola başvurabiliyor. Kadın ya da çocuk mağdur olanlar burada uzman aracılığıyla hem psikolog hem sosyal çalışma desteği alabiliyor. Uzman ile mahkeme diyalog içinde oluyor sorulan soruları kadın ya da çocuğa yöneltiyor. Hem olayın aslının öğrenilmesi hem de mağdurların bir kez daha yıpranmaması adına önemli bir imkan."

Yıl sonuna kadar 6 Adli Görüşme Odası'nı daha hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Gül, 10 binin üzerinde görüşmenin gerçekleştirildiğini ve bunu yaygınlaştırmaya çalışacaklarını aktardı.

Mağdurların psikolojik destek aldıktan sonra sanıkla aynı yerde bulunmadığı bir ortamın sağlandığını dile getiren Gül, mağdurların devleti, yargıyı yanında görmesi adına önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

- "Kitaplar insanların en güzel dostlarıdır"

Daha sonra Van Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Bakan Gül, ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, kitapların dünyada her zaman insanların yanında olan en güzel dost olduğunu belirtti.

İlk emri "oku" olan bir inancın mensupları olduklarını dile getiren Gül, her zaman okuyarak kendini geliştirmenin inançlarının ve insan olmanın bir gereği olduğunu vurguladı.

Burada yayın evlerinin, yazarlarının, eserlerin Vanlılarla buluşturulmasının önemli bir imkan olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği öncesinde inkar, asimilasyon, red politikaları vardı. Birçok açıdan kendi dilinde eserleri bile okumaktan aciz bir dönem yaşadık. Bugün bu toprakların kokusu olan Fekiye Teyran'ın, Ahmed-i Hani'nin eserlerini yasaklı olarak inkar eden, reddeden bir politika vardı ama bu politika ortadan kaldırıldı. Kültürünü, dilini herkesin özgürce okuyabileceği, geliştirebileceği bir ortam elbette en doğru bir ortamdır, en doğru adımdır. Bu eserlerin devletimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlandığını hepimiz görebiliyoruz. TRT-6 yayın yapıyor."

- "Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmelidir"

Kitapla birlikte daha özgürleşen bu ortamı el birliğiyle daha ileri noktaya birlik beraberlik içinde taşıyacaklarını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Kitaplar iyi dostlardır. Sizlerde bu fuar vesilesiyle yeni dostlarla, kitaplarla tanışmış olacaksınız. Bizim bütün meselemiz bu ülkede gençlerin, yavrularımızın kitapla buluşması. Koltuğunun altına silah değil kitap alarak, dağa değil ana kucağına gitmelerini istiyoruz. Hiçbir gencimizin anne kucağı sıcaklığından ve okuldan, kitaptan uzaklaşmaması hepimizin ortak dileğidir. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmelidir. Gençlerimizi okuldan uzaklaştıran zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz, annelerin, milletimizin, Ahmed-i Hani ile Yunus Emre'nin, Mevlana ile Hacı Bektaş'ın, Fekiye Teyran'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Gül, konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.
Anadolu Ajansı
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