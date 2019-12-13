Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması		 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ödül verdiği isimler şu şekilde listelendi:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzmeÖmer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, GenecareKerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon GroupDr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu ÜyesiEce Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben VakfıAlparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum KitapEfe Kethüda (29): Kurucu, Flank esportsSera Ünlü (29): Kurucu, KybeleKadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in MotionRümeysa Kadak (23): MilletvekiliMete Gazoz (20): Okçuluk sporcusuUmutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, EvrekaYusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix EnerjiNathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, JobzmallDr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONEDAyhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısıEmine Saraç (29): Nanomed Diagnostic BiotechŞebnem Günay (25): Kurucu, SebnemgunayMelissa Yacoub (23): Kurucu, Discover ConsultancyRecai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health