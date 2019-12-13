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Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak kişisel Twitter hesabında 'bantlanmış kalp' görseli paylaştı
 13 Aralık 2019 15:59
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Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İtalyan Maurizio Cattelan 'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine gönderme yaptı.

Kişisel Twitter hesabında 'bantlanmış kalp' paylaşan Koca, "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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