Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti
Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı, 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.
|13 Aralık 2019 16:40
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Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı.
Gökçe, 'eserine' 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.
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