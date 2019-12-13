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Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti

Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı, 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.
 13 Aralık 2019 16:40
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Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı.

Gökçe, 'eserine' 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.


Nusret, duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi
Memurlar.Net
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