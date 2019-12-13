MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor		 
Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor		 
Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf		 
Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması		 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak		 
Nusret, duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: TBMM, bu karara en sert yanıtı vermeli
 13 Aralık 2019 16:45
Yazdır
CHP'li Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'nin, ABD Senatosunun Ermeni Kararı"na en sert yanıtı vermesi gerektiğini söyledi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosunun aldığı kararla ilgili Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri olarak tavırlarını sergilediklerini ifade etti.

Türkiye'nin geçmişiyle ilgili en ufak bir sıkıntısının olmadığını belirten Özkoç, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozacak bütün politikalara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getirdi.

Özkoç, Genel Kurulda ABD Senatosunun Ermeni kararının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "TBMM, bu karara en sert yanıtı vermeli." dedi.

- "Şehit yakınlarının paralarını verin"

Genel Kurulda dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili toplanan yardımlara ilişkin soru yönelttiğini anlatan Özkoç, "CHP, AK Parti Grubunun saldırısına uğradı. Niçin? Bu paraları sorduğumuz için. Bizim ağzımızdan çıkan tek sözcük 'şehit yakınlarının paralarını verin' oldu." dedi.

Engin Özkoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardımlarıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Para fonda duruyor.", Genel Kurulda ise "Hazinede duruyor." dediğini belirterek; "Hangisi doğru?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bu bütçe, Türkiye'nin bütün kaynaklarını bitirmiş şimdi de şehit yakınları için toplanan yardımlara göz dikmiştir. CHP, bu toplanan paraların mağdur ailelere bir an önce ulaştırılabilmesi için mücadelesine devam edecektir. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyenlerin, şehitlerimize sahip çıkmasını istiyoruz." sözlerini sarfetti.

-"İmamoğlu, sarayın belediye başkanı değildir"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Otur yerine, işine bak." dediğini aktaran Özkoç, "İmamoğlu'nu, daha önce 'verin imzaları terk edin makamı' dediği AKP'li belediye başkanlarından biri sanıyor. Ekrem İmamoğlu sarayın belediye başkanı değildir. 16 milyon İstanbullunun, anasının ak sütü gibi verdiği tertemiz oylarıyla seçilen belediye başkanıdır. O, saraya tekmil vermiyor. O, milletine hesap veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kanal İstanbul Projesi'nin "Avrupa yakasını çok uluslu bir yapıya dönüştürecek proje" olduğunu öne süren Özkoç, "Gözünü para hırsı kaplamış zatı muhterem, kimseyi dinlemeden ülkeyi uçuruma sürüklüyor." diye konuştu.

- "Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmeli"

"Erdoğan'ın bizatihi kendisi artık ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir." ifadesini kullanan Özkoç, bu projenin ekolojik sorunlara yol açacağını, su kaynaklarının yapısını değiştireceğini, güzellikleri yok edeceğini ve geri dönüşü olmayan bir proje olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nden İstanbul'un, Türkiye'nin menfaatleri için vazgeçmelidir." dedi.

Özkoç, Genel Kurulda tartışılmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel kalemiyle temasa geçtiklerini, tank paleti fabrikasıyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmasını çok değerli gördüklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de 'ÖSO' tartışıldı
13 Aralık 2019 18:10		 ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişlerine çağrıldı
13 Aralık 2019 16:20
'ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz'
13 Aralık 2019 16:09		 Bakan Albayrak: Tek hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye
13 Aralık 2019 16:07
İYİ Parti'den asgari ücret önerisi
13 Aralık 2019 16:05		 Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf
13 Aralık 2019 15:59
'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'
13 Aralık 2019 15:45		 Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek
13 Aralık 2019 15:16
Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz
13 Aralık 2019 15:13		 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı
13 Aralık 2019 15:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:10 - TBMM'de 'ÖSO' tartışıldı18:00 - Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı17:51 - MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor17:49 - Kullandığınız akıllı telefonlar her an hayatınızı karartabilir17:43 - Güleda'nın katiline, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi17:39 - Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor17:36 - 2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak17:33 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:27 - Adli Tıp: Fatih'teki 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesinden17:17 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:17 - MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı17:08 - 'KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır'17:03 - Belediye başkanına sosyal medyadan ölüm tehdidine soruşturma16:59 - Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor16:45 - CHP'li Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki16:40 - Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti16:30 - 'Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek'16:20 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişlerine çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta nöbet tutuyor
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaban mersini 3
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 4
teste tabi tutmak 2
Kıdem tazminatı 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
nerelisin 1
shane larkin 4
kıdem tazminatı caiz değildir 1
bilgisaran 3
ali ihsan yavuz 1
SON İLANLAR
2828 Sayılı Kanun Kapsamında 1561 Kişi Atama İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam