MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor		 
Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor		 
Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf		 
Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması		 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak		 
Nusret, duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor

Yalova'nın Akköy köyünde hayata geçirilen "Okullar Çiçek Açsın" projesi ile minikler, atık malzemelerden yaptıkları saksılarla okul bahçesini çiçeklerle donattı
 13 Aralık 2019 16:59
Yazdır
Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki Akköy İlk ve Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Okullar Çiçek Açsın" projesi ile atık malzemelerle saksı yapan minikler, okullarını rengarenk çiçeklerle donattı.

Akköy İlk ve Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Nazan Gül tarafından başlatılan proje için okulda tanıtım töreni düzenlendi.

Törene katılanları rengarenk çiçeklerin olduğu atık malzemeli saksılarla karşılayan minikler, protokolü çiçeklerle donattıkları okul bahçesine davet etti.

Projenin tanıtım töreninde konuşan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, projede emeği geçen öğretmen, okul idarecileri, öğrenci ve velileri tebrik etti.

Projenin il ve ilçedeki öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Bakır, "Bu projede bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan, çocuklarımıza davranış, bilgi ve duygu kazandırmaya çalışan öğretmenimize, okul idaremize ve il genelinde projeyi uygulama iradesini ortaya koyan il milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Her bir çocuk kendi duygularıyla, düşünceleriyle değerlidir, farklılıklarıyla bizim için zenginliktir. Onları evrensel insani değerlerle donanmış olarak yetiştirme gayretinin bir parçası olan bu tür çalışmaları yürüttükleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise, çiçek kenti Yalova'nın bu özelliğine uygun bir projenin açılışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda öğrencileri soran, sorgulayan, doğayı koruyan bireyler olarak yetiştirme hedefi bulunduğunu hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Sene başından itibaren projemizin başlangıcını yaptık. Amacımız çocuklarımıza, doğa sevgisini, her canlıya saygı duymak gerektiğini, onlara yardımcı olarak yaşanabilir bir gelecek tasarlamanın mücadelesini vermektir. Bu noktada emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle projenin başlangıcını yaptığımız Akköy İlk ve Ortaokulu çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Okulumuz birçok örnek proje sunmaya devam ediyor. Çiçek kenti olan Yalova'mızda çiçeklerin bakımı, korunmasının tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünerek, projemizin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

-Proje tüm ana sınıfı ve ilkokullarda uygulanacak

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öncesi öğretmeni Nazan Gül de, projeyi geçen yıl okulda başlattığını anlattı.

Gül, "Milli Eğitim Müdürlüğüne projemi sunduğumda, çiçek kenti Yalova'nın 81 ile örnek olacağını düşündük. Müdürümüz Ali Tosun bey projemizi çok beğendi ve destekledi. Bugünkü tanıtımdan sonra Yalova'daki tüm okul öncesi ve ilkokullarda projemiz uygulanacak." şeklinde konuştu.

-"Okul bahçeleri beton yığını olmaktan çıksın"

Saksı yapabilmek için eski bebek arabası, tencere, araba lastiği, sifon, plastik şişe, çizme, plastik borular gibi birçok atık malzeme kullandıklarını dile getiren Gül, projeyle çevre bilincini oluşturma, okul bahçelerini güzelleştirme ve aynı zamanda çevreyi korumayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Ayrıca malzemeleri atık olmaktan kurtararak tekrar kullanılır hale getirmeyi de hedeflediklerini aktaran Gül, "Bunu evlerinde aileleriyle yaptıkları için de velileriyle kaliteli vakit geçirmelerini de sağlıyoruz. Çocuklar projeyle birlikte bilirkişi olmaktan hoşlandı. Bahçeye çıktıklarında ilk işleri çiçeklerine bakmak oluyor. Okul bahçeleri beton yığını olmaktan çıksın, çocukların neşesine çiçeklerin renkleri de eklensin istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler serada yetiştiriyor, okulun mutfağında tüketiliyor
13 Aralık 2019 13:58		 Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
13 Aralık 2019 13:17
Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti
13 Aralık 2019 10:26		 Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor
12 Aralık 2019 23:30
Gönüllü imam okul duvarlarını canlandırdı
12 Aralık 2019 22:44		 Okulda şoke eden olay! 4'üncü kattan atladı!
12 Aralık 2019 21:51
Minik öğrenciler 'patili misafirleri' paylaşamıyor
12 Aralık 2019 20:50		 Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi
12 Aralık 2019 19:07
Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi
12 Aralık 2019 16:47		 Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor
11 Aralık 2019 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:10 - TBMM'de 'ÖSO' tartışıldı18:00 - Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı17:51 - MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor17:49 - Kullandığınız akıllı telefonlar her an hayatınızı karartabilir17:43 - Güleda'nın katiline, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi17:39 - Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor17:36 - 2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak17:33 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:27 - Adli Tıp: Fatih'teki 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesinden17:17 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:17 - MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı17:08 - 'KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır'17:03 - Belediye başkanına sosyal medyadan ölüm tehdidine soruşturma16:59 - Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor16:45 - CHP'li Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki16:40 - Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti16:30 - 'Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek'16:20 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişlerine çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Borçlu öğrenci için KYK formülü
Üniversite, 2 bin TL'ye formasyon programı açtı
Gaziantep'te nöbet kulübeleri kilitlendi, polisler soğukta nöbet tutuyor
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
23'ü aktif 84 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terörist devlet 2
tavla 3
teste tabi tutmak 2
makarna 2
Allah'in yozgatlisi 7
alican 1
shane larkin 4
süper bilgisayarlar 1
dokunarak konuşmak 5
detachment 1
SON İLANLAR
2828 Sayılı Kanun Kapsamında 1561 Kişi Atama İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş Engelli 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş 107 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 3 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam