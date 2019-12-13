Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Aralık 2019 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7770
|5,7780
|5,8040
|5,8050
|Avro
|6,4440
|6,4450
|6,4850
|6,4860
|Sterlin
|7,5830
|7,6210
|7,7160
|7,7550
|İsviçre Frangı
|5,8700
|5,8990
|5,8840
|5,9130
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7550
|5,8150
|5,7800
|5,8400
|Avro
|6,4050
|6,4750
|6,4500
|6,5200
|Sterlin
|7,5460
|7,6950
|7,6790
|7,8240
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