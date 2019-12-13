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Adli Tıp: Fatih'teki 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesinden
Adli Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı
|13 Aralık 2019 17:27
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Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.
4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
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