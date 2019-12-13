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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 liradan işlem gördü
 13 Aralık 2019 17:33
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.778,00 1.798,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 889,00 899,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00
Anadolu Ajansı
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