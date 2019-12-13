Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor
|13 Aralık 2019 17:39
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Türkiye'de ve dünyanın 25 ülkesinde açtığı mağazalarla her gün yaklaşık 1 milyon müşteri sayısına ulaşan Simit Sarayı'nda işler kötüye gitti.
Ekonomik olarak zor durumda olan Simit Sarayı'nın imdadına Ziraat Bankası yetişti.
BAŞVURU YAPILDI
Çiftçiye ucuzu kredi vermek için kurulan Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesini satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
SÖZ SAHİBİ ZİRAAT BANKASI OLACAK
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.
Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51'ini elde etmiş olacak.
Ziraat Bankası, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin (Ziraat GSYO), yüzde 100 hissesinin sahibi konumunda bulunuyor.
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