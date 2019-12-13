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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Van'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı
 13 Aralık 2019 18:00
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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Van'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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