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Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2026-2027'de yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can: Milli Muharip Uçak'ta şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağının ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz
 13 Aralık 2019 18:22
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Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2026-2027'de yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu 2026-2027'de yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Can, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübünce (SAYTEK) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen, "Türk Savunma Sanayii - Milli Muharip Uçak (MMU) Konuşmaları 1" toplantısında, öğrencilere ve katılımcılara başkanlıklarının hazırladığı videoyu izletti.

Kurumlarının 1985'te kurulduğunu belirten Can, uygulamaya koydukları ve gelecekte yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

Can, Türkiye'nin ürettiği İHA'lar hakkında da bilgi vererek, ülkenin bugüne kadar havacılık alanında kaydettiği ilerlemeden bahsetti.

F-35 projesinde 5 Türk firmasının yer aldığını belirten Can, "Şu anda 1 milyar doların üzerinde yerli firmalarımızın F-35 projesinde yaptığı ihracat rakamı var. Halen de F-35 için parça üretmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Can, milli muharip uçak projesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişine işaret eden Can, "Savunma sanayisine baktığınızda ilk 100'de şu anda 5 şirketimiz var. Platform ihracatlarımız belli bir seviyeye geldikçe o listedeki şirketlerimizin sayısı da artacak. Dünyada savunma sanayisinde ihracat yapan birinci lige doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Ba Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Cavcar da uçağın teknik ve fiziki özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Milli Muharip Uçağın 5. nesil ve "süperseyir" kabiliyetine sahip olacağını aktaran Cavcar, uçakta dahili silah yuvası bulunacağını da ifade etti.

TUSAŞ kıdemli sistem mühendisi Özen Ersoy da yer aldığı projelerdeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı
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