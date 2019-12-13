Adana'daki FETÖ davasında eski polislere ceza verildi
|13 Aralık 2019 18:25
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski polis 33 sanıktan beşi 6 yıl 3'er ay, ikisi 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ergün Öner, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanıkların üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıklar Ergün Öner, İsrafil Sarraçoğlu, Faruk Muğlu, Mustafa Kuşçu ve Selahattin Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, sanıklar Faik Çavuş ve Mahmut Özbey'i etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıp, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması'' gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.
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