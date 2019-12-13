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Taşımalı eğitim gören 9 öğrencide, gıda zehirlenmesi şüphesi
Burdur'da bir köy okulunda taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
|13 Aralık 2019 18:34
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Burdur'da bir köy okulunda taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulunun 9 öğrencisi, öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, öğrencileri mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Haberi alan veli ve yakınları da hastane önünde toplandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin, çiğ köfte yedikleri belirtildi.
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