Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu
|13 Aralık 2019 18:37
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin sorular yöneltti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düzenlenen "TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası" tanıtım töreninde, "Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın ileri teknolojisinin olmadığını ve zarar ettiğini" söylediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMC firmasının fabrikayı 25 yıllığına kiraladığını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, fabrikaya Katar ordusunun ortak olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de Türkiye'nin göz bebeği fabrika için 'devredildi' ifadesini kullanan Erdoğan'a soruyorum: Sözlerinizden 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı/Müdürlüğü'yle (Tank Palet Fabrikası) ilgili işlemlerin bir kiralama işlemi olduğu anlaşılıyor. Öyleyse kiralanmaya ilişkin ilan hangi gazetede yayınlandı? Kiralama işlemi için kaç firma teklif verdi? Katar ordusunun en büyük ortağı olduğu BMC firması, fabrikayı 25 yıllığına kaç Türk lirasına kiraladı?"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Parti Kütahya İl Bakanlığına atama yapıldı
13 Aralık 2019 19:52
|AK Parti'li Ünal'dan yeni parti açıklaması
13 Aralık 2019 19:45
|TBMM'de 'ÖSO' tartışıldı
13 Aralık 2019 18:10
|CHP'li Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
13 Aralık 2019 16:45
|ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişlerine çağrıldı
13 Aralık 2019 16:20
|'ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz'
13 Aralık 2019 16:09
|Bakan Albayrak: Tek hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye
13 Aralık 2019 16:07
|İYİ Parti'den asgari ücret önerisi
13 Aralık 2019 16:05
|Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf
13 Aralık 2019 15:59
|'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'
13 Aralık 2019 15:45