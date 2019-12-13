Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı
|13 Aralık 2019 19:00
|Yazdır
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Palu ailesinin damadı cezaevinde memurları tehdit etti
13 Aralık 2019 20:15
|Kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesinde emsal karar
13 Aralık 2019 19:21
|İfadeleri kan dondurdu: Ceren öldüyse bıçak görevini yapmıştır
13 Aralık 2019 19:11
|Aile dostuna güvendi, 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı
13 Aralık 2019 18:50
|Taşımalı eğitim gören 9 öğrencide, gıda zehirlenmesi şüphesi
13 Aralık 2019 18:34
|Güleda'nın katiline, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
13 Aralık 2019 17:43
|Adli Tıp: Fatih'teki 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesinden
13 Aralık 2019 17:27
|Belediye başkanına sosyal medyadan ölüm tehdidine soruşturma
13 Aralık 2019 17:03
|Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi
13 Aralık 2019 15:42
|Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı
13 Aralık 2019 15:04