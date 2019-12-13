AK Parti Kütahya İl Bakanlığına atama yapıldı
Sebahattin Ceyhan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atandı
|13 Aralık 2019 19:52
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Sebahattin Ceyhan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atandı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın belirlenmesi için Mehmet Savurgan, Sebahattin Ceyhun, Bilal Cicavoğlu ve Mustafa Yenipazar'ı İstanbul Dolmabahçe Ofisi'ne çağrılmıştı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında yapılacak olan kongre tarihine kadar Sebahattin Ceyhan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atadı.
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