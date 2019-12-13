Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve aralarında eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, tutuksuz sanıklar yüzbaşı Ömer Şener, başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz ve sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar eski Kars İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz sanıklar üsteğmen Levent Saka, başçavuşlar Bahadır Çetinkaya, Yücel Örs, Hakan Koçak ile Uzman Jandarma Celal Atik Armağan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, albay Güngör, yarbay Öztürk, binbaşı Talay ve astsubay Aydoğmuş'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyerek, diğer 7 sanığa ise bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklardan Güngör, Öztürk, Talay ve Aydoğmuş, mütalaaya katılmadıklarını söyleyip suçsuz olduklarını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ise savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddedip bu hallerinin devamına karar vererek, avukatların savunma yapabilmesi için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce karara bağladığı davada, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim ya da artırım yaptığı sanıklardan Güngör ve Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, aynı suçtan yargılanan Talay ile Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Diğer 7 sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Kararı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi ise kararın yeniden incelenmesi gerektiğine işaret ederek, dava dosyasını aynı mahkemeye geri göndermişti. Bunun üzerine sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.