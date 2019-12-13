Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı
Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde ve swap piyasasında rekor işlem hacmi gerçekleşti
|13 Aralık 2019 20:00
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Borsa İstanbul AŞ, pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 1 milyar 611 milyon 598 bin 533 TL günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı.
Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin, pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 1 milyar 611 milyon 598 bin 533 TL, swap piyasasında da 3 milyar 133 milyon dolarlık günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.
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