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Palu ailesinin damadı cezaevinde memurları tehdit etti

Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael cezaevinde memurları tehdit etti
 13 Aralık 2019 20:15
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Palu ailesinin damadı cezaevinde memurları tehdit etti

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'e, çocuklarının koruma altına alınması sonrası cezaevinden telefonla 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) öldürüldüğü iddialarıyla açılan soruşturmada 5 kişi ile birlikte tutuklanan Tuncer Ustael'in, bu kez cezaevinde memurları tehdit ettiği iddia edildi. Palu ailesi bireyleriyle birlikte tutuklu olarak yargılanan Ustael, 2 çocuğunun koruma altına alınması sonrasında 3 memuru telefonla arayarak tehdit ettiği iddiaları sonrasında hakkında dava açıldı.

Melike Tahnal ve kızının kaybolması ile yargılandıkları davada Palu ailesi bireylerinin ölümlerden sorumlu tuttukları Ustael'in 2 çocuğu koruma altına alınması sonrasında cezaevinden telefonla Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü aradığı, "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi. Telefonla tehdit edildiklerini iddia eden S.P.Ş., G.U. ve K.T. adlı 3 kadın memur, tehdit sözlerinin koruma alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemek ve görevlerini yaptırmamak amacıyla yapıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Cezaevinden tehdide 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan Tuncer Ustael, çocuklarının ellerinden alınması sonrasında kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini kabul ederek tehdit içerikli söz kullanmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İfade sonrasında Ustael hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Zarar verme amacım yoktu istesem direk kafalarına sıkardım"

Açılan davada Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkan Tuncer Ustael savunmasında telefonla tehdit iddialarını kabul etmedi. Çocuklarının isteği dışında koruma altına alındığını söyleyen Ustael, "Kimseyi tehdit etmedim. Kafalarına sıkmak istesem telefonla arayıp söylemezdim. Zarar verme amacım yoktu istesem direk kafalarına sıkardım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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