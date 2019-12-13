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FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak için bindikleri teknenin Balıkesir açıklarında batması sonucu ekiplerce kurtarılan FETÖ üyeliğinden hükümlü 3 firarinin kaçışını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
 13 Aralık 2019 20:56
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FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak için bindikleri teknenin Balıkesir açıklarında batması sonucu ekiplerce kurtarılan FETÖ üyeliğinden hükümlü 3 firarinin kaçışını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden haklarında açılan davalarda hüküm giyen eski öğretmenler Y.A. ve A.K. ile hemşire S.S'yi Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na kaçırmak isteyen şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şüpheliler S.A, C.D. ve M.A, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. ve M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise serbest bırakıldı.

Dün, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek için bindikleri fiber tekne Sarımsaklı açıklarında batan, FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü 3 şüpheli ve yanlarındaki 2 çocuk, boğulmak üzereyken Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmıştı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, çocuklar ise ailelerine teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı
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