İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

GÖMÜLDÜKTEN SONRA MEZARLARINDAN UYANAN İNSANLAR Yanlışlıkla mezara diri diri gömülseniz ne olurdu diye hiç düşündünüz mü? Birçok korku filmine de konu olan bu durum tarihte birçok kez yaşanmıştır. İşte o olaylardan bazıları...