Bakan Akar ve Orgeneral Yaşar Güler Katar'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'a gitti. Bakan Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'i Doha'da Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanim karşıladı.
|13 Aralık 2019 21:39
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