'Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulaması geliyor'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz. Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız.
|13 Aralık 2019 21:59
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz. Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız.
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