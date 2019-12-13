Kırmızı listede olan teröristler açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklama şöyle:

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadelede Kanununun Ödüllendirme başlıklı 19'uncu maddesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirilenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlanarak, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usül ve esaslar Bakanlığımıza bırakıldı.

Kanun değişikliği sonrası geçtiğimiz ay 30939 sayılı yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödül yönetmeliği birlikte üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı.

Yapılan bu değişiklikle Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 10 milyon TL'ye kadar, Mavi renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 3 milyon TL'ye kadar, Yeşil renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2 milyon TL'ye kadar, Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 1 milyon TL'ye kadar, Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 500 bin TL'ye kadar ödül verilebilecek.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklamak, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek, Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve Uluslararası Casusluk Yapma suçlarından Adli Makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Mohammed Dahlan; Terör Kapsamında Arananlar Listesi'ne KIRMIZI kategoriye eklendi. Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.

Muhammed Dahlan ile birlikte Kırmızı Listeye 4, Turuncu Listeye 3, Gri Listeye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla, kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere toplam 1.302 terör örgütü mensubu bulunuyor.