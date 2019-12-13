Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
|13 Aralık 2019 23:32
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