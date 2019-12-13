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Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Altın Marka' ödüllerinin üçüncüsü sahiplerini buldu. Gecede Mersin Akdeniz Belediyesi 'Yerel Yönetimlerde' Sosyal Sorumluluk' projesiyle ödül aldı.
 13 Aralık 2019 23:39
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Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Altın Marka' ödüllerinin üçüncüsü sahiplerini buldu. Gecede Mersin Akdeniz Belediyesi 'Yerel Yönetimlerde' Sosyal Sorumluluk' projesiyle ödül aldı.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye Altın Marka' ödülleri sahiplerini buldu. Şişli'deki bir otelde yapılan ödül gecesine ödül alan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, sanat, iş, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Programda yapılan açılış konuşmalarının ardından ödüle layık görülen iş, sanat ve medya alanında çok kişi, ödüllerini aldı. Gecede Mersin Akdeniz Belediyesi, engelli ve diğer vatandaşlara yönelik yaptığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk' projeleriyle ödüle layık görüldü. Ödülü Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak alarak, kürsüde konuşma yaptı.

"Tüm halkımıza ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim"

Asıl meselenin yol ve asfalt yapmak değil, gönüllere yol yapmak gerektiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, "Bugün İstanbul'da sosyal belediyecilikten kaynaklı, gönül belediyeciliğimizden bu ödüle layık gördüler. Yaptığımız birkaç tane sosyal sorumluluk projesi onların dikkatini çekmiş. Bunlardan bir tanesi lösemili gençleri, engelli gençleri hayatında hiç uçmamış gençleri, 600 kişiyi uçurduk. Ayrıca hayatında hiç denize girmemiş kız çocukları hem ilçemizdeki portatif havuzlarda, hem de Silifke'ye kampa götürerek hayatlarında ilk kez denizi gördüler ve çok mutlu oldular. Bunun dışında evde bulunan 600 tane hanımefendiyi meslek sahibi yaptık. Bunun sosyal sorumluluk projelerimiz dikkatlerini çekti ve bu ödüllere layık gördüler. Tüm halkımıza ve bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu tür sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz"

İleriye dönük projeleriyle ilgili konuşan Başkan Gültak, "Bundan sonra bu tür sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Özellikle yaşlı ailelerimiz üzerinde, hayatlarında hiç tatile çıkmamış yaşlı ailelerimizi Mersin'de tatile götüreceğiz. Gençler ve kadınlar üzerindeki projelerimiz devam edecek. Seçime girerken bir şey söylemiştik, 'Çok sosyal proje getireceğiz' demiştik. Çünkü Akdeniz kaderine terk edilmişti, ciddi bir insanlık dramı yaşanıyordu. Kadınlar ve gençler üzerindeki bu dramı kaldıracağımıza söz verdik. O günden bugüne de onların üzerine yoğunlaştık. Artık Akdeniz'de barış var, aşk var, sevgi var ve muhabbet var" ifadelerini kullandı.

"Gelen bütün gençleri Silifke kampında huzurlu bir tatile çıkartmayı düşünüyoruz"

Sosyal sorumluluk projelerinin ilerleyen zamanlarda il dışına taşımak istediklerini belirten Gültak, "Tabii ki ilk olarak Akdeniz ilçesinde başlattık. Terk edilmiş aileleri, dezavantajlı gençleri ile başlattık, ama sene inşallah Spor Bakanımızın verdiği sözle kampı tamamen biz kullanacağız. İnşallah sadece Akdeniz'de değil, Mersin'in diğer ilçelerinde hatta talep gelirse Türkiye'nin değişik ilçelerinde gelen gençleri Silifke kampında huzurlu bir tatile çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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