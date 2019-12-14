14 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
|14 Aralık 2019 00:05
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.
(Antalya/15.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da Doha Güvenlik Forumu ile Halid Bin Velid Kışlası'nın açılış törenine katılacak.
(Doha)
2- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.
(Doha)
2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)
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