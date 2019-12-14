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İçişlerir Muhammed Dahlan'ı FETÖ'den kırmızı listeye aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağlayan ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Muhammed Dahlan'ı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeyi terörize etmek amacıyla kullandığı aparatı, Ortadoğu'nun kiralık katili Dahlan'ı ihbar edene 10 milyon TL ödül verilecek.
 14 Aralık 2019 06:41
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İçişlerir Muhammed Dahlan'ı FETÖ'den kırmızı listeye aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kırmızı listeye girecek" sözlerinin ardından Muhammed Dahlan ile ilgili kritik adım atıldı. Aranan terörist listesini güncelleyen İçişleri Bakanlığı, Dahlan'ı kırmızı kategoriye ekledi. Fotoğrafı da kırmızı kategoriye koyulan Dahlan'ın örgütü kısmında ise "FETÖ/PDY" yazıyor.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDAKİ İSİMLERDEN

Başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Türkiye karşıtı terör örgütleri ile birlikte hareket ettiği belirtilen Dahlan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde de parmağı olduğu biliniyor. Dubai'de darbe toplantıları yaptığı ve örgüte finans desteği sağladığı ifade edilen Dahlan hakkında devam eden soruşturmalar kapsamında çıkarılmış arama ve yakalama kararları bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı olduğu için "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlaması yöneltilen Dahlan hakkındaki diğer suçlamalar şöyle: "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Uluslararası casusluk yapma."

SIRA KIRMIZI BÜLTENDE

Muhammed Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerince ayrıntılı bir çalışma yürütülüyordu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dahlan hakkındaki dosya geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Devam eden soruşturma kapsamında bundan sonraki adımın ise kırmızı bülten çıkarılması olacağı belirtiliyor. Savcılığın hazırlayacağı kırmızı bülten talebi İnterpol'e gönderilecek. Kırmızı bülten çıkarılmasının ardından ise Dahlan, Interpol'e üye 190 ülkede aranacak.

KIRMIZI LİSTEDE KİMLER VAR

Dahlan'ın eklendiği kırmızı kategoride, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile diğer örgütlerin üst düzey isimleri yer alıyor. Başına 10 milyon ödül konulan kırmızı listedeki elebaşlarından bazıları şöyle: FETÖ'nün üst düzey yöneticileri Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi Mehmet Ali Şengül, Mustafa Özcan, Naci Tosun, Adil Öksüz, Cevdet Türkyolu, Mustafa Yeşil, Harun Tokak PKK/YPG elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Remzi Kartal, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin ile DEAŞ elebaşları İlhami Balı, Mustafa Dokumacı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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