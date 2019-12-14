Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|14 Aralık 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşsiz adam açlıktan bayıldı
14 Aralık 2019 08:00
|Baştuğ'dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı
14 Aralık 2019 02:27
|Kullandığınız akıllı telefonlar her an hayatınızı karartabilir
13 Aralık 2019 17:49
|Nusret, duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti
13 Aralık 2019 16:40
|Profesör, 10 TL'ye döner tartışmasına açıklama getirdi
13 Aralık 2019 13:24
|Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak
13 Aralık 2019 11:16
|Hatice anne 4 yıllık ayrılığın ardından oğluyla hasret gideriyor
13 Aralık 2019 09:13
|Yeni AKM hızla yükseliyor
13 Aralık 2019 08:01
|Bu Kur'an, sürgünün tanığı
13 Aralık 2019 06:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
13 Aralık 2019 06:31