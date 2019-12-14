İşsiz adam açlıktan bayıldı
Uşak Mecburiyet Caddesi'nde işsiz bir kişi açlıktan kısa süreli baygınlık geçirdi.
|14 Aralık 2019 08:00
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Uşak Mecburiyet Caddesi'nde işsiz bir kişi açlıktan kısa süreli baygınlık geçirdi.
Dokuz8haber'in aktardığına göre çevredekilerin yardım ettiği adam, Uşak'a çalışmaya geldiğini belirtti. İşsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlatan adam, karnının aç olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.
Elinde bebek bezi paketi olduğu görülen adam, çevredekilerin "
Yemek yiyelim" teklifini ise reddetti.
Hastaneye kaldırılan adam, bir süre sonra taburcu edildi.
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