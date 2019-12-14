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Kan davasında korkunç olay: Evden ilk çıkanı öldürdüler

Kan davası kurbanı Ferhat'ın ölümüyle ilgili ayrıntılar netleşti. Evden ilk çıkanı hedefleyen zanlılar, 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldürdürdüler
 14 Aralık 2019 08:06
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Kan davasında korkunç olay: Evden ilk çıkanı öldürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 13 yaşındaki Ferhat Şengil'in, okula giderken bıçaklanarak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. İlçede yaşayan ve aynı zamanda akraba olan "Şengil" ve "İsaoğlu" ailelerinin gençleri arasında, 9 ay önce bir yıl önce kız meselesi nedeniyle çıkan kavgaya büyüklerde karıştı. Bıçaklı ve sopalı kavgada, Şengil ailesinden iki kişiyi yaraladığı öne sürülen Cemal İsaoğlu (27), gözaltına alındı.

Şengil, polis tarafından sağlık kontrolü için Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada, aralarında Ferhat Şengil'in, amcalarının da bulunduğu 5 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü. Saldırganlar tutuklanırken, iki aile arasındaki kavga kan davasına dönüştü. Olayın daha da büyümemesi için araya Silopi, Cizre ve Şırnak'taki kanaat önderleri girse de iki aile barışmaya yanaşmadı.

Birkaç kez Şengil ailesinden intikam almaya kalkışan ama başarılı olamayan İsaoğlu ailesi, önceki gün Şengil ailesinin evinin yakınlarında pusu kurdu. Evden ilk çıkanı hedefledikleri belirlenen zanlılar, bir süre sonra okula gitmek üzere çıkan Ferhat Şengil'i, bıçaklayarak öldürdü.
Sabah
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