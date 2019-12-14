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Meclis'te '15 Temmuz şehitleri' iftirasına Bakan Selçuk'tan cevap

CHP'li Engin Özkoç, 15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri istismara soyundu. Özkoç'un "Şehitlerin parasını ver" iftirasına karşı Bakan Selçuk, "15 Temmuz'da neredeydin?" diye sordu
 14 Aralık 2019 08:51
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Meclis'te '15 Temmuz şehitleri' iftirasına Bakan Selçuk'tan cevap

Meclis Genrel Kurulu'nda dün CHP'li vekiller, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için kurulan vakıfta toplanan para üzerinden iftiralar üreterek olay çıkardı.

CHP'li belediyelerin asansör denetim işini bir firmaya vermelerini sağlamak için milyonluk rant peşinde koşturan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini suistimal etmeyi sürdürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili iftiralarına tokat gibi yanıt verdi.

TEK KURUŞUNA DOKUNULMADI

Bakan Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019'da kuruluşunun tamamlandığını belirterek, "338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber durmaktadır. Para bütün kuruşuna kadar şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır. Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız" dedi.

'KILIÇDAROĞLU NEREDEYDİ?'

CHP'lilerin Genel Kurul'da olay çıkarması ve "Şehitlerin parasını ver" şeklinde laf atmaları üzerine ise Selçuk, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı" dedi. Selçuk, CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine "Biz oradaydık. Siz neredeydiniz. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neredeydi?" diye sordu.

Şehit yakınlarının ve gazilerin acılarını bir nebze olsun dindirmek ve devletin her daim onların yanında olduğunu hissettirmek için bu sene bir ziyaret seferberliği başlattıklarını ve 2019 yılı itibarıyla 52 bin ev ziyareti yaptıklarını anlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"2019 itibarıyla 52 bin ev ziyaretimiz oldu ve 2014'ten bugüne de 26 bini aşkın şehit yakınımıza, gazimize ve gazi yakınımıza kamuda hizmet sağladık. Bu sene şu anlamda da önemliydi: 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak eden 498 şehit yakınımıza ve 37 bin gazimize 45 yıldır hasretle bekledikleri Milli Mücadele Madalyası ve Beratının Tevcih Töreni'ni yaptık."
Sabah
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