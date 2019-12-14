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Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'den hüküm giyen eski İstanbul Valisi Mutlu'nun da içinde bulunduğu İstanbul Platformu'nun salı buluşmalarına katılması partiyi karıştırdı.
 14 Aralık 2019 08:31
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Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, FETÖ'ye yardım suçundan mahküm olan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun başını çektiği İstanbul Platformu'nun konuğu olması partide eleştirilere neden oldu.

BU SÜREDE NE DEĞİŞTİ?

14 yıldır her ayın ikinci salı günü siyasetçi ve akademisyenleri ağırlayan İstanbul Platformu'nun 10 Aralık Salı günü Çengelköy Yakamoz Restoran'da düzenlenen toplantısının davetlileri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'ydu. İlk tepkiyi veren Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'na "Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hrant Dink cinayeti ve Gezi zamanının İstanbul valisidir. FETÖ'cü yapılanmaya 'bilerek isteyerek yardımcı olmak' suçundan mahküm olmuş birisidir" diyerek tepki gösterdi. Cihaner'in paylaşımına yüzlerce yorum yapılırken, CHP'li avukat Belçim Acka Niran, "CHP Genel Başkanı'nın böyle bir adamla ne işi olabilir" dedi. Partililerden Ayhan Erdoğdu ise "Mesele sağcıyla görüşmenin ötesinde bir durum" dedi. Murat Kilit de, "CHP sırtındaki KK ve ekibi yükünden kurtulmadan ülkenin doğrulması mümkün değil" paylaşımını yaptı.

BU SÜREDE NE DEĞİŞTİ?

CHP'liler, Kaftancıoğlu'nun 2013'te attığı bir tweeti de paylaştı. Kaftancıoğlu'nun, Gezi olayları sırasında o dönem İstanbul'u yöneten Mutlu'yla ilgili olarak "Adı Hüseyin Avni olandan korkacaksın" diye yazdığı ortaya çıktı. Çok sayıda partili sosyal medyadan 'ne değişti de Hüseyin Avni Mutlu ile bir araya geldiniz" diye tepki gösterdi.

MAYIS KONUĞU iMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul Platformu'nun 21 Mayıs'ta düzenlediği toplantının konuğu olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun toplantı sonrası İstanbul Platformu'nun toplantılarına ev sahipliği yapan Çengelköy Yakamoz Restoran'ın çıkışında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Her toplantı sonrası katılımla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İstanbul Platformu'nun Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile yapılan toplantı sonrası fotoğraf paylaşmaktan kaçınması dikkat çekti.

ERDOĞDU'YA DA İHH ZİYARETİ TEPKİSİ

İHH Genel Merkezi'ni ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı, tepki yağdı: "Sizi doğru bir insan zannediyorduk. Sizi takipten çıkarıyorum."

ERCAN ÖZTÜRK
Akşam
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