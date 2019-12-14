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Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açıldığı öğrenilen Genç Kafe ismindeki kafeye iddiaya göre, işletmeci tarafından "ahlak kuralları" adında bir afiş asıldı. Afişte "Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır" ifadeleri yer verildi
 14 Aralık 2019 09:51
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Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açıldığı öğrenilen Genç Kafe ismindeki kafeye iddiaya göre, işletmeci tarafından "ahlak kuralları" adında bir afiş asıldı. Afişte "Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır" ifadeleri yer verildi.

Artuklu Üniversitesi kampüsünde belediye bünyesinde açılan kafeye 'Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır' yazısı asıldı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren HDP'li vekil Ebru Günay kafe işletmecisinin kadın öğrencileri erkek öğrencilerle selamlaşmasından ve oturma şekillerinden dolayı uyardığını da ifade etti.

Ayrıca iddialara göre, 'Sürekli göz hapsine alınarak taciz edildiklerini' dile getiren öğrenciler kafe işletmecisinin, kadın öğrencileri erkek öğrencilerle selamlaşma ve oturma şekillerinden dolayı uyardığını da dile getirdi. Öğrenciler sosyal medya üzerinden afişe tepki gösterirken, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Günay'ın TBMM'ye sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

- Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe'ye "Ahlak Kuralları" adı altındaki afiş kim tarafından asılmıştır?

- Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeye asılan söz konusu afişle amaçlanan nedir ve bahsedilen "Ahlak Kuralları" nelerdir?

- Kadın öğrencileri uyaran kafe işletmecisi hakkında gerekli işlem başlatılacak mıdır?

- Üniversitelerde, yurtlarda ve okullarda uygulanan bu tür kurallar ve bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan, pekiştiren ve büyüten bir durum değil midir? Bakanlığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek amacıyla ne tür çalışmalar yapmaktadır?

- Kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olacak bu afişin toplatılması için atacağınız adımlar nelerdir?

Soru önergesini sosyal medya hesabından da paylaşan Günay, "Artuklu Üniversitesi'nde Bulunan Genç Kafe'ye Asılan "Ahlak Kuralları" Afişi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirir ve kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olur" dedi.
Sözcü
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