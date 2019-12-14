FETÖ kumpası ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
Mahkeme, FETÖ'nün kumpas davaları sonrasında TSK'dan atılan ve yargı kararı ile kuruma geri dönen subayların, emsallerine göre rütbesinin yükseltilmesine karar verdi.
|14 Aralık 2019 10:17
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TSK'dan atılan subay üsteğmen iken yüzbaşılığa terfi etmeye hak kazandı.
Bu kararın bir emsal karar niteliğinde olduğu ve Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin mevzuat değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi.
Kütahya'ya görülen yargılamaya göre FETÖ'nün İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanması nedeniyle TSK'da üsteğmen olarak görev yapan subay, 2013 yılında TSK ile ilişiği kesildir. 5 yıl 4 ay sonra tekrar kuruma dönen subay, rütbe dışında parasal kaybının ödenmesine kararı verildi. Subay Bakanlığa başvurarak, rütbesininde emsallerine göre verilmesini talep etti, mahkeme, rütbesinin emsallerine göre hesaplanarak yüzbaşı rütbesinin verilmesine karar verdi.
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