Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak		 
Üç termik santral kapanabilir		 
100 bin konut için başvuru yarın		 
Emekli de 'asgari zam' istiyor		 
Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi		 
Canan Karatay'dan çay tavsiyesi Video		 
Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında bomba diyalog! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ kumpası ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı

Mahkeme, FETÖ'nün kumpas davaları sonrasında TSK'dan atılan ve yargı kararı ile kuruma geri dönen subayların, emsallerine göre rütbesinin yükseltilmesine karar verdi.
 14 Aralık 2019 10:17
Yazdır
FETÖ kumpası ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı

TSK'dan atılan subay üsteğmen iken yüzbaşılığa terfi etmeye hak kazandı.

Bu kararın bir emsal karar niteliğinde olduğu ve Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin mevzuat değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kütahya'ya görülen yargılamaya göre FETÖ'nün İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanması nedeniyle TSK'da üsteğmen olarak görev yapan subay, 2013 yılında TSK ile ilişiği kesildir. 5 yıl 4 ay sonra tekrar kuruma dönen subay, rütbe dışında parasal kaybının ödenmesine kararı verildi. Subay Bakanlığa başvurarak, rütbesininde emsallerine göre verilmesini talep etti, mahkeme, rütbesinin emsallerine göre hesaplanarak yüzbaşı rütbesinin verilmesine karar verdi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kantinler denetimsiz öğretmenler bilgisiz!
12 Aralık 2019 07:55		 Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücüye ceza
11 Aralık 2019 15:59
Güngören Belediyesi'ndeki skandala tepki yağdı
07 Aralık 2019 08:56		 HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
07 Aralık 2019 01:10
Trol savcı açığa alındı
06 Aralık 2019 09:50		 Profesör, yüz kızartıcı suçtan atıldı!
05 Aralık 2019 11:40
Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
22 Kasım 2019 17:33		 YÖK'ten resmi baskı sanatları programı için görüş
22 Kasım 2019 17:09
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı
21 Kasım 2019 09:03		 Öğretmenin komşusunun burnunu kırdığı iddiası
19 Kasım 2019 23:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:43 - TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı10:21 - FETÖ şüphelilerinin kaçışını organize eden 4 zanlı tutuklandı10:17 - FETÖ kumpası ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı10:05 - Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde öncelik hakkı var mıdır?09:51 - Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde09:51 - Faizsiz finans denetim standartları belirlendi09:50 - Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak09:50 - HDP'li vekilden teröriste koruma09:31 - Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri de Varlık Fonun'na devrediliyor
09:20 - Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü09:13 - Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı08:51 - Meclis'te '15 Temmuz şehitleri' iftirasına Bakan Selçuk'tan cevap08:51 - Erdoğan'ın vetosu ne anlama geliyor? İşte yeni sistemin kodları08:45 - Avrupa Parlamentosunda PKK konferansı08:41 - Karayollarında durum08:36 - Hayırlı evlatlardan organ nakli08:31 - Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100 bin konut için başvuru yarın
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
Üç termik santral kapanabilir
Emekli de 'asgari zam' istiyor
Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü
Kanalistanul'dan Montrö lobisi rahatsız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi
Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni yıldan beklentiler 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
alican 1
dokunarak konuşmak 5
bilgisaran 3
teste tabi tutmak 3
Kıdem tazminatı 1
yaban mersini 3
terörist devlet 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam