Doğu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
|14 Aralık 2019 10:45
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise kar etkili olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 1, Erzurum'da 2 ve Erzincan'da 1, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede buzlanma, don, sis ve pus oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son yağışlarla birlikte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51, Ergan'da ise 10 santimetre ölçüldü.
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