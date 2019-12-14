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Ticaret Odası'ndan 'Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın' uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ruhsatsız işletmelerde düğün yapılmasının piyasada haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, düğün yapacak çiftlere, "Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın." çağrısında bulundu
 14 Aralık 2019 11:00
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Ticaret Odası'ndan 'Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın' uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ruhsatsız işletmelerde düğün yapılmasının piyasada haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, düğün yapacak çiftlere, "Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın." çağrısında bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı düğün işletmecilerinden oluşan heyet, Baran'ı ziyaret ederek sektöre ilişkin sorunlarını aktardı.

Baran, ruhsatı bulunmayan işletmelerde yapılan düğünlerin sektöre zarar verdiğini ve piyasada haksız rekabete neden olduğunu belirtti. Bu tür işletmelerde denetim yapılmadığı için gıda zehirlenmesi vakaları başta olmak üzere çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Baran, "Bu durum, işini meslek ahlakıyla yapan ruhsat sahibi işletme ve işletmecileri zor durumda bırakıyor. Aileler düğün yapmak için ruhsatlı işletmeleri tercih ederek hem en mutlu günlerinde kötü bir sürprizle karşılaşmamış oluyor hem de sektörün devamlılığına katkıda bulunuyor. Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Baran, Ankara'da düğün salonu işletmelerine ruhsat verilirken bölgenin ihtiyacının da göz önünde bulundurulması, arz ve talep dengesinin gözetilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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