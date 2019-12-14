TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak

BÜTÇEDEN HEMEN SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI ELE ALINACAK Kamu görevine başlayacaklar için zorunlu olan güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulaması yeniden düzenlenecek. Kişisel veriler amacı dışında kullanılmayacak, iki yıl sonra imha edilecek