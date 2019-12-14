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Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek

Bankacılık sektörü yetkilileri, özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti- Yapı Kredi yetkilisi:- "Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor"
 14 Aralık 2019 11:31
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Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek

- Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu.

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Bankaların resen puanları silemeyeceğini, böyle bir durumda vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyleyen yetkililer, zaten bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini ve dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

- "Kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız yok"

Yapı Kredi yetkilisi, AA muhabirine konuya ilişkin verdiği bilgide, "Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, World üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir, bu puanları alışverişlerinde kullanabilirler. Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) yetkilisi de kart müşterilerinin yaptıkları harcamalardan kazandıkları bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi.

Sadece dönemsel ve belirli sektörlere yönelik uyguladıkları veya marka iş birlikleriyle hayata geçirdikleri bazı süreli kampanyalarda, kazanılan bonus ve millerin belirli bir süre içinde kullanılmasının söz konusu olabildiğini ifade eden GÖSAŞ yetkilisi, "Bunların hangi tarih aralığında kullanılabileceği bilgisi ise müşterilerimiz kampanyaya katılırken ve kampanya iletişiminde özellikle belirtiliyor. Bu tarz süreli kampanyalar haricinde, kart sahipleri tüm harcamalarından her zaman bonus veya mil kazanıyor ve bunları herhangi bir kısıtlama ya da silinme olmaksızın diledikleri zaman harcayabiliyor." şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası yetkilisi ise kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla kazanılan puanların, bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde gelecek yıla devredildiğini, hiçbir suretle hak kaybının yaşanmayacağını dile getirdi.

Düzenlenen kampanya kapsamında müşterilerin kazandığı puanların ise o kampanyada belirtilen tarihler içerisinde kullanılması gerektiğine işaret eden Ziraat Bankası yetkilisi, "Kampanya kapsamında kazanılan para puanlar kullanılmadığı takdirde kampanyada belirtilen tarih sona erdiğinde silinir ama normal alışveriş harcamalarında kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız yok." dedi.

- "Biriken puanlar gelecek yıla devredilecek"

İş Bankası yetkilisi, bankamatik kartları ve Maximum özellikli kredi kartları ile yapılan alışverişler üzerinden MaxiPuan kazanıldığını, yıl içerisinde düzenlenen çeşitli kampanyalar kapsamında ise müşterilere ekstra MaxiPuan sunulduğunu belirtti.

Yıl içerisinde alışverişler üzerinden kazanılan MaxiPuanların, kartlar kullanıma açık olduğu sürece biriktiğini ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan ya da geri alınmadan müşterilerin kullanımına hazır bulunduğunu vurgulayan İş Bankası yetkilisi, kampanyalar kapsamında kazanılan ilave MaxiPuanların, kampanya koşullarında duyurulan belirli bir kullanım süresinin sonunda halen kullanılmamış ise geri alındığını ifade etti.

Akbank yetkilisi, kampanyalardan kazanılan chip-paraların artık silinmeyeceğini, Axesslilerin kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebileceğini kaydetti.

VakıfBank yetkilisi, yapılan harcamalar sonucu standart puan kazanımlarının silinmediğini ve gelecek yıla devredildiğini bildirerek, sadece kampanya bazlı puan kazanımlarının kampanyada belirtilen süreler içerisinde harcanmadığı takdirde devredilmediğini söyledi.

DenizBank yetkilisi, banka olarak, kartlarda biriken puanların silinmesi yönünde bir uygulamalarının bulunmadığını vurguladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yetkilisi ise müşterilerin kartlarında yıl boyunca biriken puanların, sonraki yıllarda kullanmaları için devredildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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