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Türkiye 113 bin yabancıya iş kapısı oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde 113 bin 134 yabancıya çalışma izni verildi- İzin verilenler arasında 50 bin kişiyle ilk sırada yer alan Suriyelileri, Kırgızistan, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Rus uyruklular izledi
 14 Aralık 2019 11:16
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Türkiye 113 bin yabancıya iş kapısı oldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde 113 bin 134 yabancıya çalışma izni verildi.

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurdu.

Toplam 165 ülkeden yapılan başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, 113 bin 134 yabancıya çalışma izni verdi.

İzin verilenler arasında 50 bin kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri, 10 bin kişiyle Kırgızistan, 6 bin kişiyle Ukrayna, 5 bin kişiyle Türkmenistan, 4 biner kişiyle Gürcistan ve Özbekistan, 3 bin kişiyle de Rus uyruklular izledi.

- Son 10 yılda 10 kat arttı

Birçok yabancı için istihdamda hedef ülke konumunda olan Türkiye'de, çalışma izni verilen sayısı her geçen yıl artış gösterdi. 2009'da 13 bin civarında olan çalışma izni alan yabancı sayısı, son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttı.

Bakanlık tarafından 2011'de 17 bin 466, 2012'de 32 bin 279, 2013'te 45 bin 823, 2014'te 52 bin 295, 2015'te 64 bin 521, 2016'da 73 bin 549, 2017'de 87 bin 182, 2018'de ise 115 bin 837 kişiye çalışma izni verilmişti.
Anadolu Ajansı
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