MEB'den okullara Yerli Malı Haftası'nda 'yerli üretim' vurgusu

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nı bu sene okullarda yeni bir bakış açısıyla, "yerli üretim" temalı etkinliklerle kutluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, her yıl okullarda kutlanan ve bu yıl da 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan Yerli Malı Haftası'nın yeni bir bakış açısı ve farklı etkinliklerle düzenlenmesi kararını aldı.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla tüm okullara gönderilen yazıda, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin öneminin vurgulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda okullar, öğrencilerin yaşadıkları bölgelere ait coğrafi işaretleri öğrenmeleri, Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan ürünlerin tanıtımının yapılması, veli bilgilendirme toplantıları gibi etkinliklere imza atacak.

- Okullarda "Biz Başardık" köşeleri oluşturulacak

Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler ile marka, patent ve faydalı model sahibi olma koşulları ile önemi konulu konferanslar düzenlenecek.

Okullarda ayrıca bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında dünya çapında, devlet kurumlarınca ya da Türk vatandaşlarınca geliştirilen bilim-teknoloji ürünlerinin ve bu başarıların tanıtıldığı "Biz Başardık" köşeleri oluşturulacak.

Etkinliklerle, yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması, tasarruflu olma, yerli üretim, üretim kalitesi ve kaynakların etkili kullanımının toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedeflendi.

- Etkinlikler hafta ile sınırlı kalmayacak

Yerli üretim ve yerli tüketimin önemi konusundaki çalışmalar sadece "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri ile de sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda yıl boyunca okullardaki saha gezileri, film, belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi, yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem öğrenciler hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturulacak.