Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
|14 Aralık 2019 11:49
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Güleda'nın ailesi 'hafifletici neden' ya da 'ceza indirimi' istemiyor
14 Aralık 2019 12:10
|Yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü
14 Aralık 2019 11:13
|Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü
14 Aralık 2019 09:20
|Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
14 Aralık 2019 09:13
|Kan davasında korkunç olay: Evden ilk çıkanı öldürdüler
14 Aralık 2019 08:06
|Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi
13 Aralık 2019 20:50
|İlçede 'şap' karantinası...Hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı
13 Aralık 2019 20:38
|Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat
13 Aralık 2019 20:28
|Palu ailesinin damadı cezaevinde memurları tehdit etti
13 Aralık 2019 20:15
|Kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesinde emsal karar
13 Aralık 2019 19:21