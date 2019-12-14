Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı		 
Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!		 
YÖK'ten araştırma üniversitelerinin güçlü bölümlerine kadro		 
Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek		 
Yargıtay, 'kaynar suyu' silah saydı		 
Canan Karatay'dan çay tavsiyesi Video		 
Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında bomba diyalog! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 7 azaldı

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi 1 milyon 325 bin 490 adet olarak gerçekleşti
 14 Aralık 2019 11:52
Yazdır
Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 7 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu.

Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daralarak, 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

- Ticari araç grubunda daralma devam etti

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda toplam üretim ocak-kasımda yüzde 9 daralma kaydederek, toplam ticari araç üretimi 437 bin 839 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 18 seviyesinde azaldı. Aynı dönemde ticari araç toplam pazarı ile hafif ticari araç pazarı yüzde 39, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 43 geriledi.

Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 63, 2015 yılından bu yana önemli kayıplar yaşayan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 75 daraldı. Traktör pazarı yılın ilk 10 ayında 2018 yılına göre yüzde 52, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 daraldı.

- 11 ayda 28,6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Ocak-kasım döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 7 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı 756 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında yüzde 2 arttı. 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 10,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Avro bazında otomobil ihracatı ise bir önceki seneye benzer seviyede, 9,6 milyar avro oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak
14 Aralık 2019 11:31		 Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek
14 Aralık 2019 11:31
Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı 'ürün geliştirme'
14 Aralık 2019 11:18		 Türkiye 113 bin yabancıya iş kapısı oldu
14 Aralık 2019 11:16
Faizsiz finans denetim standartları belirlendi
14 Aralık 2019 09:51		 Karayollarında durum
14 Aralık 2019 08:41
Üç termik santral kapanabilir
14 Aralık 2019 08:20		 Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü
13 Aralık 2019 23:39
'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor
13 Aralık 2019 12:06		 Bakan Mustafa Varank 'sanayi üretimindeki artışı' değerlendirdi:
13 Aralık 2019 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:49 - Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı12:40 - İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi12:40 - Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!12:36 - Akşener'den Suriyelilerin dönüşü için eylem planı talimatı12:12 - YÖK'ten araştırma üniversitelerinin güçlü bölümlerine kadro12:10 - Güleda'nın ailesi 'hafifletici neden' ya da 'ceza indirimi' istemiyor12:05 - İstanbul Art Show'da sanatçının rolü tartışılacak11:52 - Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 7 azaldı11:51 - YPG/PKK'dan EYP yalanıyla kara propaganda11:51 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim olun' çağrısı
11:49 - Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı11:31 - TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak11:31 - Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek11:18 - Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı 'ürün geliştirme'11:16 - Türkiye 113 bin yabancıya iş kapısı oldu11:15 - Yargıtay, 'kaynar suyu' silah saydı11:14 - ABD Maarif Okulu öğrencileri 'Yetenek Show' gecesinde hünerlerini sergiledi11:14 - MEB'den okullara Yerli Malı Haftası'nda 'yerli üretim' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
Üç termik santral kapanabilir
Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü
Kumpas ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
Emekli de 'asgari zam' istiyor
Kanalistanul'dan Montrö lobisi rahatsız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
detachment 1
teste tabi tutmak 3
genel ağ 1
shane larkin 4
terörist devlet 1
bor çamaşır deterjanı 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
ben hep doğruları söylerim 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam